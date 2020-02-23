Журналіст Андрій Пальчевський розповів про паніку, яка охопила Італію у зв'язку з коронавірусом

Андрій Пальчевський записав невелике відео на своїй сторінці у фейсбук, пише Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Карантини в Італії, а ще день тому все було «під контролем» – кому вірити????», – він підписав своє звернення до користувачів мережі.

Журналіст пояснив, що поки китайці за п'ять днів встигають побудувати завод і випускають 250 тисяч масок в день, італійці оточили маленькі містечка числом 12 або 13. Близько 600 осіб вже в карантині, а війська залучаються для того, щоб люди не вешталися просто так.

«Обмежений транспорт, закриті школи, скасовані футбольні матчі – такого не було, напевно, з часів підкорення Риму. І найголовніше – Венеціанський карнавал. Що стосується наших розумників, які завжди розповідають, що нічого подібного у нас немає, я думаю, ситуація буде схожа, на жаль», – каже Пальчевський.

Він додав, що в Італії хоча б можуть розслідувати винуватця епідемії, а у нас з'ясується, що знову чогось не вистачає для розслідувань.

«Бережіть себе всі, хто святкує 23 лютого, і хто хоче святкувати його далі. Поменше гуляйте в громадських місцях, менше припадания до громадських джерел, і поменше відвідувань церкви, якщо ви туди ходите. Бог простить, тому що в Кореї все захворювання сталися на молебні», – запевняє Андрій Пальчевський.

Також він сказав: «А дурні нехай сурмлять, що все у нас добре, все одно, ми їм не віримо» .

В коментарях українці одразу ж підхопили хвилю паніки, і почали переживати з приводу прихованої епідемії в нашій країні.

«Нехай дурні кажуть, що все добре. І ми з вами розуміємо, що все може бути катастрофічно погано. Але з цими профанами ніколи не дізнаємося.. Взагалі страшно, особливо, коли такі люди, як Гончарук відповідають за боротьбу з коронавірусом, а Моз в Україні керує людина без медичної освіти», «Для Італії - це жах! Країна туристична, одна з найбільш відвідуваних у Європі і в світі !!!», «Тільки дурень може не розуміти те що coronavirus давним-давно в Україні однак його просто не виявили через низьку медичної оснащеності і того що зробити це можуть тільки в Києві що в принципі для такої країни як Україна ганьба вищої категорії.», – відзначили користувачі мережі під відео.

карантины в Италии/ а ведь еще день назад все было « прд контролем” кому верить???? Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 23. Februar 2020

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