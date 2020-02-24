Первый президент Украины Леонид Кравчук сделал очередное скандальное заявление на российском пропагандистском телевидении

Так, Леонид Кравчук неожиданно увидел связь между протестами в Новых Санжарах и разрешением однополых браков в некоторых уголках мира.

Нелепую теорию он озвучил во время прямого включения по видеосвязи в студии передачи "60 минут", которую транслируют на пропагандистском канале "Россия 1". Неизменными ведущими этой передачи являются ярые украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Он отметил, что не ожидал от украинских граждан, что они способны на такие нечеловеческие, антигуманные действия и связал это с другими изменениями в сегодняшней жизни.

"Я был просто ошарашен… Я думаю, что что-то случилось с человечеством. Одним этим нельзя оценивать все. Это будет такая примитивная оценка. Я беру в целом: сегодняшняя жизнь, противостояния, борьба, принимаются законы, не соответствующие гуманизму, кто-то принимает законы, которые разрешают вступать в брак однополым людям", - заявил Кравчук.

Конечно, пропагандисты не смогли не прокомментировать заявление Кравчука. Они высмеяли его и с ехидством начали подшучивать над первым президентом Украины и спрашивать у него, примут ли теперь такую Украину в Евросоюз.

Напомним, что пропагандистка Скабеева запугала украинцев карательными мерами.

Как сообщала Politeka, путинский пропагандист неожиданно набросился на боевиков "ДНР".

Также Politeka писала, Кравчук призвал пойти на уступки Путину по Крыму, но при этом заработать