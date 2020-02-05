Перший президент України Леонід Кравчук виступив на російському пропагандистському телебаченні

Як передає Politeka.net, під час ефіру пропагандистської програми "60 хвилин" він запропонував переписати закон про декомунізацію, щоб врятувати радянську символіку в Україні.

Таке бажання він висловив у зв'язку зі знесенням останнього барельєфа Жукову в Одесі.

"Не всі люди в Україні так ставляться до того, що відбувається з символами СРСР. Але, до вашого відома, в Україні прийнятий закон про декомунізацію, де сказано, що символи СРСР повинні бути зняті. Закон треба виконувати або внести поправки до закону. Моя точка зору", – заявив Кравчук.

За його словами, цей закон має недоліки, які потрібно виправити.

"З урахуванням того, що народ України по-різному ставиться до цього і закон про декомунізацію не у всьому виписаний, не зовсім відповідає інтересам усього народу України, я думаю, що було б непогано внести в цей закон певні корективи", – додав він.

Раніше Леонід Кравчук вивів з себе пропагандистів Кремля, заявивши, що перед тим, як почалася Друга світова, Адольф Гітлер і Йосип Сталін зустрілися у Львові.

Ці слова викликали істерику у гостей студії, наприклад перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабар назвав поведінку Кравчука "недостойною".

Нагадаємо, процес декомунізації почався в 2014 році і був узаконений прийнятим 9 квітня 2015 року Верховною Радою України пакетом законів. Закони були опубліковані 20 травня 2015 року та вступили в силу з 21 травня.

Нагадаємо, що пропагандистка Скабеева залякала українців каральними заходами.

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