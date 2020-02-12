Перший президент України Леонід Кравчук виступив за можливість продажу Україною води в анексований Крим

Як передає Politeka.net, про це він заявив в ефірі телеканалу Newsone.(щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Ми все купуємо в Росії. І часто переплачуємо. Нічого не падає нам з неба, ми все робимо своїми руками. Можна і потрібно було розглянути це питання", – стверджує Кравчук.

При цьому Кравчук зазначив, що оскільки Росія окупувала півострів, то ні про який жест доброї волі говорити не можна, але комерційні відносини можливі.

"Час доброї волі, коли в світі існує інша система відносин, вже минув", – підкреслив Кравчук.

Нагадаємо, лідер фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що його влаштує відновлення Україною подачі води в окупований Росією Крим в обмін на поступки Кремля по Донбасу.

Не так давно, Кравчук також запропонував переписати закон про декомунізацію, щоб врятувати радянську символіку в Україні.

Таке бажання він висловив у зв'язку зі знесенням останнього барельєфа Жукову в Одесі.

За його словами, цей закон має недоліки, які потрібно виправити.

Раніше Леонід Кравчук вивів з себе пропагандистів Кремля, заявивши, що перед тим, як почалася Друга світова, Адольф Гітлер і Йосип Сталін зустрілися у Львові.

Ці слова викликали істерику у гостей студії, наприклад перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабар назвав поведінку Кравчука "недостойним".

Нагадаємо, що пропагандистка Скабеева залякала українців каральними заходами.

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