Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в Совете по правам человека ООН с гневным спичем

В своем заявлении он делал отсылки к теме декоммунизации в Украине и безосновательно обвинял чужое государство и Европу в целом в осквернении памяти о событиях 1939-1945 годов. Так, глава МИД РФ призвал прекратить "вакханалию беспамятства" и объявить победу во Второй мировой войне историческим достоянием человечества.

"В угоду узкокорыстным интересам нарастают попытки пересмотреть не только решения Нюрнбергского трибунала, но и в целом международно признанные итоги Второй мировой войны. Все более циничные формы обретает кампания по фальсификации истории", – заявил Лавров.

Ко всему прочему, он прицепился и к Европе, обвинив ее в том, что она якобы "стыдливо молчит, наблюдая кощунственную "войну" с памятниками и мемориалами в честь тех, кто ценой жизни спас народы континента от полного истребления".

Он очевидно говорит об памятниках советской эпохе, превознесенные пропагандой тех времен, которые демонтируют в Украине.

"Молчанием сопровождается и увековечивание памяти убийц и преступников, причастных к "воплощению в жизнь" теории расового превосходства. Необходимо пресечь эту вакханалию беспамятства. Победа во Второй мировой войне должна быть объявлена историческим достоянием человечества", - заявил Лавров.

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