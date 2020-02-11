Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російські дипломати при необхідності можуть захищати інтереси своєї країни зі зброєю в руках

Як передає Politeka.net, на це у своєму відеоблозі звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк.

"У всі часи дипломати з честю служили вітчизні до кінця виконували свій обов'язок перед нею. У тому числі, у разі необхідності, – зі зброєю в руках, як це було у Другу світову", – висловився глава МЗС Росії.

Цимбалюк в цих словах побачив підтвердження того, що Росії не має наміру відмовлятися застосовувати такі методи в Україні.

"У святковому привітанні Лаврова є ось така чудова фраза. І це важливо, тому що, як ви пам'ятаєте, на Україну у 2014 році називали "фашистським" і "нацистським" державою, з яким можна і потрібно боротися зі зброєю в руках. І виникає питання, чи потрібні нам російські дипломати, так і тим більше посол в цій якості?" – задався питанням журналіст.

Раніше генерал-майор ЗСУ, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос заявив, що Кремль може і далі запросто продовжувати агресію по відношенню до української держави на Донбасі, і більше того, Москва може захопити нові території нашої країни.

Крім того, за рахунок незаконних збройних формувань, а також за досить короткий час Російська Федерація може вдатися до розширення агресії і захоплення українських територій.

Нагадаємо, Путін ні перед чим не зупиниться, розкрилася головна мета РФ в Україні

Як повідомляла Politeka, Путін готує новий котел на Донбасі

Також Politeka писала, що Путіна спіймали на злочини в Україні, на сполох забили в Європі.