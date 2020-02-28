Бывший президент Украины Петр Порошенко таинственно исчез после допроса в Государственном бюро расследований, а отдуваться за него перед журналистами пришлось адвокатам

Как сообщает Politeka, кадры опубликованы в Telegram-канале PavlovskyNews.

«Порошенко после допроса тайно исчез из здания ГБР. К сопереживающему народу под зданием бюро расследований вернулись только адвокаты экс-президента Игорь Головань и Илья Новиков. Как и ожидалось – подозрений Порошенку не вручили», - говорится в сообщении.

Уточняется, что даже адвокаты не стали комментировать ситуацию с Порошенко. Хотя его пресслужба подтвердила, что Порошенко ушел из ГБР через черный вход.

Как сообщалось ранее, сторонники экс-президента Петра Порошенко устроили пикет под зданием Государственного бюро расследований.

Об этом стало известно из украинских Телеграмм-каналов. Люди, собравшиеся под стенами ГБР, окружили нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, который вышел из здания.

Они кричали «Ганьба», "Стой" и «Черт», свистели и пытались добраться до него. Отметим, что депутата взяла в свое кольцо полиция, которая провела его к автомобилю.

Как рассказал сам депутат, он прибыл в ГБР по делу, которое не связано с допросом Петра Порошенко.

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