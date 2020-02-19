Російський президент Володимир Путін дуже добре вивчив українського колегу і застосував проти нього арсенал прийомів і хитрощів, підвівши того під небезпечну межу

Загострення ситуації на Донбасі – історія, покликана повернути українське керівництво в реальність, де війна триває, люди гинуть, а окупанти не збираються дотримуватися ніяких мирних домовленостей.

Путін добре вивчив «профайл» Зеленського, знає про його слабкості і щосили цим користується, впевнений політтехнолог Михайло Подоляк. Про це він пише на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.

Автор підкреслює, що український президент не дуже рішучий, часто слабовільний ы щиро хоче вирішити проблему війни/миру, а ще він разюче наївний. Для такого типажу у Путіна, циніка з професійно. глобальною розвідкою, вже давно є відпрацьований сценарій. Причому в його реалізації йому допомагають «відморозки», які «здатні професійно колоти країну, використовуючи ту саму патріотичну риторику. Їм навіть платити особливо не треба. Самі все зроблять. І потрібна тільки заьравка типу «ми ж говорили, що він лох боягузливий».

У такій ситуації Путін діє цілком у своєму репертуарі.

«Що ви будете робити? Правильно - заколисувати хлопця, розслабляти, показувати свої добрі/ніжні батьківські очі. Примовляючи при цьому: «так/так, ми теж дуже хочемо миру. Так/так, ми зовсім ненавмисно тримаємо там розширені контингенти і влаштовуємо стрільбища»). І легковірний хлопець починає засинати і вірити... А після тебе просто публічно обнулюють, показуючи, що ти не в змозі нічого вирішувати/контролювати, і всі твої слова - просто порожнеча... Так починається крах базової міфу – миротворчого», – пише Подоляк.

Глава РФ чудово розуміє, що такий поворот спровокує войовничу меншість на протести. У свою чергу Путін досягне зняття санкцій, мотивуючи, що Росія не воює з державою, якої, по суті, немає, прогріє європейців, вказуючи на те, що українці загрузли у внутрішніх чварах, розхитає суспільство, спровокувавши громадянське протистояння, ну і під шумок прихопить чужі території, які нібито нікому особливо і не потрібні в Україні.

Секрет постійних провалів Зеленського як у зовнішній, так і у внутрішній політиці – не секрет за сімома печатками, підкреслює Подоляк.

«Бо наївний і довірливий. Занадто. Бо ВЖЕ втомився. Тому що гра - це завжди багато наслідків, які не одразу очевидні. Тому що ти робиш млявого Данилова главою РНБО і підсилюєш його... Сивохо. Тому що у тебе нервовий і боягузливий міністр оборони Загороднюк. І тому що дурний Пристайко очолює МЗС, яке завжди мовчить... Тому що скрізь тільки боягузливі... «діти»...», – резюмував політтехнолог.

ловушка... Простая история. Простая, предсказуемая и обязательная. Жестоко возвращающая кое/кого в безжалостный... Gepostet von Михаил Подоляк am Dienstag, 18. Februar 2020

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