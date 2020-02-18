Мюнхенський план по досягненню миру в Україні дуже небезпечний

Мюнхенський план миру в Україні схожий на виконання політичного замовлення

Про це під час ефіру програми "Свобода слова" на ICTV заявив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко.

Міністр пояснив, що скандальний план був оприлюднений на конференції в Мюнхені, оскільки це платформа для "таких планів".

"Це - не перший план, який пропонується Україні. Є люди, які щиро хочуть допомогти і пропонують свої плани, а є ті, які виконують певне політичне замовлення. Якщо вибирати між цими двома крайнощами, то, напевно, той план... ближче до тих, хто виконує політичне замовлення. Чому це було зроблено саме зараз? Тому що Мюнхенська - одна з найголовніших конференцій з безпеки. Саме це арена для таких пропозицій і ідей", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, щорічна Мюнхенська конференція з безпеки проходила з 14 по 16 лютого в Німеччині. У ній взяли участь понад 500 делегатів з усього світу.

Зазначимо, під час конференції був прийнятий план з 12 кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Його підготували з участю організатора Мюнхенській конференції Вольфганга Ішингера, експертами Європейської мережі лідерства, Російського ради з міжнародної політики та Ініціативи щодо скорочення ядерної загрози.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оприлюднений в рамках Мюнхенської конференції з безпеки скандальний план по досягненню миру в Україні не можна було обговорювати без позиції Києва.

Раніше під час свого виступу на Мюнхенській конференції Зеленський звернув увагу на те, що на шостий рік війни європейці почали забувати про те, що на Сході України військовий конфлікт. З-за цього Україна постійно зникає з порядку денного.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський осоромився в Мюнхені, розсміявся весь зал: "Я не можу без...".

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