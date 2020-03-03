Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра

Вечером во вторник, 3 марта, президент прибыл на заседание фракции «Слуга народа». Как стало известно, на нем обсуждался вопрос отставки Алексея Гончарука с поста главы Кабмина.

Так, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что получил от нынешнего министра заявление об отставке по собственному желанию. В то же время, пресс-служба Окружного административного суда Киева сообщила, что премьер-министр просит суд запретить председателю Верховной Рады рассматривать вопрос о его отставке. Впрочем, вскоре после публикации соответствующего сообщения сайт суда перестал работать.

Также «Страна» со ссылкой на присутствующих на заседании нардепов сообщила, что Зеленский предложил назначить на пост премьера Шмыгаля.

Также, OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники сообщает, что Зеленский предложил кандидатуры министров, которые должны заменить членов нынешнего Кабмина.

Так, министром экономики должен стать Роман Жуковский, который работает во Всемирном банке. А нынешний глава ведомства Тимофей Милованов по задумке президента должен будет возглавить министерство сельского хозяйства.

На должность главы Минфина Зеленский предложил экс-первого замминистра финансов Игоря Уманского.

Министерство энергетики и экологии также должно сменить руководителя, однако его кандидатура пока не раскрывается.

Министром промышленного развития и оборонного комплекса президент предложил назначить Игоря Корыстылева.

Глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая также уйдет в отставку прямиком из карантина в Новых Санжарах: ее место займет министр здравоохранения времен Виктора Януковича Илья Емец.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский рассказал, что Кабмин будет перезагружен, и его возглавит Денис Шмыгаль – действующий вице-премьер, который ранее работал губернатором Ивано-Франковской области.

Сообщалось, что на заседании фракции президентской партии объявят новых глав Министерства по делам ветеранов, Министерства аграрной политики, Минпромышленности и Минздрава.

В то же время посты сохранят главы МВД, Минфина, Минюста, Минэкономики и Минобразования.



Напомним, названо имя нового премьер-министра, Гончарук уходит не один: что известно о новом Кабмине.

Как сообщала Politeka, всплыли подробности тайной встречи близкого соратника Зеленского с Гончаруком.

Также Politeka писала, что отставка Гончарука под вопросом, в Раде выдали всю правду.