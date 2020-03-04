Верховная Рада Украины 4 марта на внеочередном заседании рассмотрела вопрос о Кабинете министров

Нардепы приняли заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, написанное накануне.

Украинское правительство возглавил Денис Шмыгаль. Его кандидатуру представил Владимир Зеленский.

Позже нардепы 277-ю голосами одобрили новое правительство.

Денис Шмыгаль

Отметим, 1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Шмыгаля председателем Ивано-Франковской ОГА. 4 февраля 2020 года Шмыгаль был назначен на пост вице-премьер-министра - министра громад и территорий.

Вадима Пристайко назначили вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Резникова Алексея назначили вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Михаила Федорова назначили вице-премьером и министром цифровой трансформации.

На должность главы Минфина Зеленский предложил экс-первого замминистра финансов Игоря Уманского. Верховная Рада поддержала эту кандидатуру.

Глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая также ушла в отставку прямиком из карантина в Новых Санжарах: ее место занял министр здравоохранения времен Виктора Януковича Илья Емец.

авто, кабмин,

Также в состав Кабмина Шмыгаля вошли:

Министерство развития общин и территорий - Алексей Чернышов

Министр Кабинета министров - Олег Немчинов

Министр социальной политики - Марина Лазебна

Министерство спорта - Вадим Гутцайт

Министерство обороны - Андрей Таран

Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба

Министр внутренних дел - Арсен Аваков

Министерство инфраструктуры - Владислав Криклий

Минветеранов - Сергей Бессараб

Минюст - Денис Малюська

Напомним, у Зеленского рассказали, что не так с Кабмином Гончарука: главные провалы.

Как сообщала Politeka, всплыли подробности тайной встречи близкого соратника Зеленского с Гончаруком.

Также Politeka писала про роковой поворот в отставке Гончарука, появилось заявление.