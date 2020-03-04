Верховная Рада Украины 4 марта на внеочередном заседании рассмотрела вопрос о Кабинете министров
Нардепы приняли заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, написанное накануне.
Украинское правительство возглавил Денис Шмыгаль. Его кандидатуру представил Владимир Зеленский.
Позже нардепы 277-ю голосами одобрили новое правительство.
Отметим, 1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Шмыгаля председателем Ивано-Франковской ОГА. 4 февраля 2020 года Шмыгаль был назначен на пост вице-премьер-министра - министра громад и территорий.
Вадима Пристайко назначили вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Резникова Алексея назначили вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Михаила Федорова назначили вице-премьером и министром цифровой трансформации.
На должность главы Минфина Зеленский предложил экс-первого замминистра финансов Игоря Уманского. Верховная Рада поддержала эту кандидатуру.
Глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая также ушла в отставку прямиком из карантина в Новых Санжарах: ее место занял министр здравоохранения времен Виктора Януковича Илья Емец.
Также в состав Кабмина Шмыгаля вошли:
Министерство развития общин и территорий - Алексей Чернышов
Министр Кабинета министров - Олег Немчинов
Министр социальной политики - Марина Лазебна
Министерство спорта - Вадим Гутцайт
Министерство обороны - Андрей Таран
Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба
Министр внутренних дел - Арсен Аваков
Министерство инфраструктуры - Владислав Криклий
Минветеранов - Сергей Бессараб
Минюст - Денис Малюська
Напомним, у Зеленского рассказали, что не так с Кабмином Гончарука: главные провалы.
Как сообщала Politeka, всплыли подробности тайной встречи близкого соратника Зеленского с Гончаруком.
Также Politeka писала про роковой поворот в отставке Гончарука, появилось заявление.