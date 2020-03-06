Полгода правительство под руководством Алексея Гончарука, убежденное в том, что ведет украинский народ к лучшей жизни, совершало коллективное самоубийство

Такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказал исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив, передает Politeka.

По его словам, это были тяжелые шесть месяцев для него, потому что доводилось каждый день смотреть на то, как хорошо знакомые люди закапывают себя, и не иметь возможности им помочь.

«К сожалению корона-вирус пришел к нам еще в сентябре. Это такой вирус, когда на головах растут короны. И поверьте, он просто массово поражал людей», – пояснил Андрусив.

Министры во главе с Гончаруком проигнорировали три базовых вещи, необходимые для проведения эффективной политики, – кадры, ресурсы и мониторинг. А именно в них и упираются все, даже самые грандиозные планы. Вместо этого самый молодой премьер в истории Украины катался на самокате по кабинету, креативил и сыпал презентациями и слайдами.

Полный провал эффективной работы решили компенсировать ложью.

«Наблюдать это было очень трудно. Когда обманывают люди, которых тебе трудно критиковать, это вызывает растерянность. Ложь не продлевала жизнь правительства, а ежедневно сокращала», – подчеркивает автор.

При этом Андрусив согласен, что за полгода сделать прорыв не под силу было даже поляку Бальцеровичу, однако украинское правительство за это время не заложило никакого фундамента для того, чтобы развивать Украину. Вместо этого аппарат, выстроенный предшественником Гончарука, переживал «ураган и землетрясение». Не было ни стратегии, ни цели, люди массово увольнялись или же презирались свои руководством.

«Меня часто спрашивали, а кто во власти нормальный. Я отвечал очень просто - тот, кто имеет страх. Потому что быть министром - страшно. Это колоссальная ответственность. И когда есть страх не справиться, провалиться - это мотивирует, это организует, фокусирует. К сожалению, корона-вирус лишал страха большинство», – пояснил эксперт.

Из-за провала Гончарука пострадало целое поколение, которое хвасталось передовыми взглядами и просило власти.

«Теперь должны пройти годы пока мы заслужим право и доверие снова просить разрешения управлять страной», – резюмирует Андрусив и отмечает, что новому главе Кабмина придется взять на плечи «тяжелую ношу ошибок тщеславия и неготовности предшественников».

Напомним, нового премьера Шмыгаля разнесли в пух и прах.

Как сообщала Politeka, новый министр вляпался в громкий скандал, не успев сесть в кресло: "Украине не нужен...".

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