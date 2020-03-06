"Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча"

Владимир Зеленский раскрыл предполагаемую дату своей новой встречи с Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата»

Президент Украины сообщил, что новый нормандский саммит может пройти уже в конце апреля. Впрочем, пока стороны продолжают согласовывать детали.

«Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча. В конце апреля. Думаю, что все это произойдет, мы над этим серьезно работаем», - рассказал Зеленский во время своей рабочей поездки в Полтавскую область.

Он добавил, что уже 11 марта в Минске пройдет заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на которой обсудят новый обмен пленными.

В то же время, президент сделал важное заявление о том, что не намерен бесконечно вести переговоры с Россией в таком формате. По словам Зеленского, он готов выйти из переговоров через год, если они не дадут результата.

«Я не потрачу пять лет, которые мне дали украинцы, на работу в Минске. Я не буду этого делать», - подчеркнул президент.

Он также признался, что у его команды есть «два или три плана» на случай прекращения переговоров с Россией. Впрочем, глава государства не стал раскрывать подробности.

Ранее президент сообщил подробности предстоящего обмена пленными. Он отметил, что украинская группа в МИнске передала список украинцев на обмен. Однако некоторые из них могут быть уже мертвы.

"Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, стремимся к этому", - заявил президент.

При этом Зеленский добавил, что люди, имена которых есть в списке на обмен, могут быть уже мертвы.

"Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только некоторые тела. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами", - сказал он.

Напомним, Зеленский не сдержался и на камеру выдал грязную шуточку.

Как сообщала Politeka, ЧП в Раде, нардеп появился перед Зеленским после контакта с коронавирусным.

Также Politeka писала, что Зеленский ошарашил заявлением о новом обмене пленными: «вернутся уже не живые».