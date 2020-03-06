Президент Владимир Зеленский появится на обложке популярного журнала, однако в сеть утекли снимки, где он позирует вместе с другой женщиной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-секретаря президента Юлию Мендель.

«У президента обложка одного из самых известных европейских журналов. Тизер – наше общее фото», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Зеленский позирует вместе с Мендель. Однако девушка призналась, что «на обложке, конечно, только президент». Тем не менее, пользователи сети скептически отнеслись к такому вояжу девушки.

«Ленка, то Ленка патлы то менделихе поповыдираеть», «Хм. И Менделиха рядом с бубоч*ой в шелковом халатике. Хм», «піндець Пендельше....#лєнкабренд порве», - пишут они.

Ранее мы писали, что Зеленский "влюбляется" в кандидатов на должности в государственные секторы перед их назначением. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник.

«До сих пор президент "влюбляется". Президенту понравился человек, и он готов ему доверять. Ему уже раз так понравился Гончарук. А потом он разлюбляет. Потому что человек разонравился, делает что-то плохое. Вот такой подход - это не правильно. Это русская рулетка. Ты дважды себе выстрелишь себе в висок, пока найдешь пустую ячейку. Так нельзя. Он политически влюбляется в этих людей. Это плохо. Это ведет к катастрофе. Этих людей Зеленскому кто-то подсвечивает. Он же не надевает темные очки, бороду, и идет на форумы, рынки, тусовки и отслеживает кандидатов. Ему их кто-то подсвечивает этих людей», - подчеркнул он.

По словам Бортника, «любовь» к Гончаруку закончилась ровно на кассетном скандале. Однако до этого предшествовали и другие моменты, среди которых – скандал с гигантскими зарплатами чиновников.

Напомним, таинственно исчез кандидат в министры, который отказал Зеленскому, ситуация на пределе.

Как сообщала Politeka, новый министр сильно осрамился перед Зеленским: «Агент Кремля, быдло».

Также Politeka писала, что Зеленский подсунул украинцам нового премьера: "Зарплата больше 2 млн".