Украинский гарант Владимир Зеленский дал интервью, в котором высказался о Владимире Путине

Как заявил глава страны, в Росии изменится лидер, но каким будет новый - Зеленский предположить не может. Украинский президент сообщил, что известно - все тоталитарные режимы заканчивают одинаково.

Журналисты "Guardian" высказали мение, что Путин никогда не допустит того, чтобы его кто-то заменил, пишет УНИАН. В ответ украинский лидер заявил - не хочет, чтобы где-либо гибли люди.

"Мы должны понимать, что если кто-то затягивает пружину, то в какой-то момент она порвется", - добавил Зеленский.

Кроме того, украинский лидер отметил, что время политического аутсайдера только начинается, вспомнив про Дональда Трампа.

По словам Зеленского, его политическая кампания может стать успешной в странах, где люди хотят свободы.

Напомним, Владимир Зеленский раскрыл предполагаемую дату своей новой встречи с Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата». Как сообщил украинский президент, саммит может пройти уже в конце апреля.

Впрочем, пока стороны продолжают согласовывать детали.

Он добавил, что уже 11 марта в Минске пройдет заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на которой обсудят новый обмен пленными.

Ранее мы писали, что российский лидер Владимир Путин хочет, чтобы украинская политика стала более предсказуемой. Так считает экономист Валентин Землянский.

Россия и вынуждена проводить ту политику, которой придерживается несколько последних лет.

К тому же, Путина сильно напрягают намеки украинских властей на размещение баз НАТО на территоии нашей страны.

И до тех пор, пока Киев точно не определится со своей стратегией, Россия не будет менять тактику.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что осенью местные выборы должны состояться, как на Донбассе, так и в Крыму.

Глава государства подчеркнул, что сейчас целью Киева является проведение выборов на всей территории Украины.

При этом президент сообщил, что украинские власти будут договариваться с мирным населением оккупированных территорий, но не с террористами.

Напомним, Зеленский не сдержался и выдал главную тайну отношений с Путиным.

Как сообщала Politeka, Зеленский предупредил Путина о последствиях атаки на Украину.

Также Politeka писала, что Путин пришел в бешенство из-за Зеленского: "Конфликт продолжается".