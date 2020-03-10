Мир оказался на грани глобального кризиса, и Украине необходимо немедленно действовать

Об этом заявил Андрей Билецкий, лидер партии «Национальный Корпус», основатель полка Азов, комментируя ситуацию с рекордным падением цен на нефть в своем блоге УП.

Он отметил, что 9 марта, после выхода РФ из нефтяного соглашения с ОПЕК, зафиксировано падение цен на нефть на рекордные с 1991 года 30%. Российский рубль ускорил падение, акции "Газпрома" упали на 24,82%, "Роснефти" – на 23,54%, бумаги "Сбербанка" и ВТБ – на 25%. Страны ОПЕК (азиатские и африканские нефтетрейдеры) потеряли 500 млн. долларов из-за падения цен на нефть. Рекордно упали европейские биржи, больше всего – лондонская FTSE 100 на 8,54%. Это все происходило на фоне обострения в Турции, нового потока мигрантов в Европу и коронавирус.

«Современному государству для выживания в этих условиях необходим целый комплекс, как минимум это: боеспособная армия, готовность своевременно и качественно реагировать на распространение эпидемий, устойчивая и крепкая экономика», - подчеркнул Белецкий.

Также он добавил, что именно ситуация, которая сложилась, сработала как настоящие санкции против России.

«Беззубое "беспокойство" партнеров Украины не заставили Россию придерживаться международного права. Это могло бы сделать только эмбарго на экспорт нефти и газа. Но Европе не до нас и не до международного права, если это не касается их интересов. ЕС скорее выгоднее подыграть России, которая в ответ на обвал нефти может начать давить газом. Все условия для этого есть: Северный поток-2 успешно достраивается. И этим все сказано», - отметил лидер партии «Национальный Корпус».

Билецкий напомнил, что Россия привыкла перекрывать экономические проблемы "победоносными" войнами.

«Эскалация на Донбассе – метод для Путина сохранить свой рейтинг после появления дыр в бюджете, который напрямую зависит от экспорта нефти, что обязательно станет ощутимым для россиян. Лучшая подготовка – немедленные меры для усиления фронта. Точно не "развод войск". Украина должна понимать, что, несмотря на положительные прогнозы провластных экспертов, экономические колебания, которые подогреваются военными конфликтами и вспышками вируса, ударят по нашей стране с двойной силой», - подчеркнул он.

По словам Билецкого, Украина не может занять достойное место в мире из-за зависимости от запада, от РФ, от кредитов и иностранных денег.

«В зависимость нас загоняла каждая власть. Сегодняшняя – так же. Поэтому чтобы избавиться от зависимости, надо сначала избавиться от главного ее фактора – клоунской власти, что живет на деньги западных спонсоров. Мировой кризис – идеальный для этого момент», - подытожил основатель полка Азов.

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