Як реагує гривня на падіння цін на нафту і обвал рубля

Разом з обвалом нафтових ринків впали світові валюти, зокрема, рубль

Так, 9 березня ціни на нафту впали майже на 30%, цей день вже охрестили "чорним понеділком": падіння ринків відбувається через те, що Саудівська Аравія і Росія не можуть домовитися про видобування і ціни на нафту.

Ситуація з чорним золотом ускладнена епідемією коронавіруса. Обидва фактори можуть стати спусковим механізмом для світової кризи. За інформацією фінансового аналітика Сергія Фурса, те, що відбувається на ринках, може стати для України дуже болючим.

"Для нас це буде вдвічі або навіть втричі боляче, так як ми, фактично, "послали" МВФ, відповідно, підтримки у нас не буде, а, з іншого боку, компетентності для прийняття рішень теж немає. І тому у нас є всі умови для ідеального шторму", – прокоментував Фурса, передає "Апостроф".

Разом з тим, експерти стверджують, що нинішня світова криза вдарить по Україні слабкіше, ніж у 2008 році.

Фурса додав, що Національний банк України зміг накопичити значні резерви (за станом на 1 березня - 26,6 мільярда доларів: "З них будуть йти і зовнішні погашення, Нацбанк (за рахунок них) буде стримувати зниження курсу гривні, але утримувати курс, таким який він є зараз, не зможе. Гривня буде знижуватися, і це – довгострокова історія".

За станом на вівторок, 10 березня, гривня почала падати, а курс долара на "чорному ринку" перевищив 26 грн (у Приватбанку на ранок 10 березня, вартість 1 долара - 25,77 гривень в продажу).

Через кризу з нафтою Україна може увійти в діапазон 27-28 гривень. Однак, за інформацією аналітика Альпарі Максима Пархоменка, курс долара не повинен перевищити 30 гривень, оскільки Нацбанк України буде знижувати волатильність курсу.

Раніше ми повідомляли, зрив переговогов ОПЕК (організації країн-експортерів нафти) і РФ призвів до обвалу котирувань марок Brent, WTI і Urals, що потягнуло за собою обвал російського рубля, а також падіння в ціні акцій російських монополістів, які торгують на біржах.

Нагадаємо, що українцям розповіли, що буде з гривнею, названий новий курс: «Ставлять хрест…»

А ще Politeka писала, що у Росії істерика через рекордного обвалу рубля, всі подробиці.

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