Відкриття бірж ознаменувалося фатальним падінням рубля і російських акцій
Як передає Politeka.net, про це російські ЗМІ інформують у своїх Telegram-каналах.
Як відомо, вчора на біржах був "чорний понеділок" для Росії. Слідом за нафтою обвалився рубль по відношенню до долара і євро, а також впали у ціні акції російських монополістів.
Пропагандисти одноголосно стверджували, що в падінні немає нічого поганого, а ситуація нібито повинна нормалізуватися вже сьогодні, 10 березня.
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Однак, після відкриття торгів на біржі рубль впав ще більше. Тепер за один долар пропонують 72,77 рублів (майже +6%), а за євро - 82,47 (+6,4%).
Більш того, на Московській біржі впали акції таких гігантів, як Газпром, Лукойл, Роснафта, ВТБ.
Перед стартом торгів аналітики попередили, що можливий курс долара може піднятися до позначки в 75,21 рублів, а євро - до 85,78 рублів. Тому не виключено, що російська валюта ще раз впаде під час торгів на біржах.
Раніше ми писали, що минулого тижня були фактично зірвані переговори нафтового картелю ОПЕК і Росії. Передбачалося, що провідні виробники нафти домовляться про скорочення видобутку, але цього не сталося.
На тлі зриву важливого договору стався обвал котирувань марок Brent, WTI і Urals.
Більше того, слідом за нафтою обвалився курс рубля, а в ціні впали акції російських монополістів, які торгують на біржах.
Зрив угоди також негативно позначився і на азіатські/американські фондові ринки. Але самий нищівний удар прийшовся по цінних паперах "Ощадбанку", "Газпрому" і "Лукойлу", які лише за день втратили в ціні від 20 до 26%.
Нагадаємо, що акції впали слідом за рублем, Росія не може оговтатися: деталі чорного понеділка Путіна.
А ще Politeka писала, що у Росії істерика через рекордного обвалу рубля, всі подробиці.
Також Politeka повідомляла, что ціни на нафту і рубль рекордно впали, такого не було з 1991 року.