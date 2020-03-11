Новым лидером политической партии «Голос», по результатам съезда, стала Кира Рудик
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу народного депутата и артиста Святослава Вакарчука в Facebook.
«Сегодня на съезде партии «Голос» избрали новую главу партии – лучшего управленца нашей команды – Киру Рудик», - говорится в сообщении.
Далее Вакарчук рассказывает, что его преемница является «образом современности». Поэтому они надеются на улучшение работы политической организации.
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Ранее мы писали, что Кира Рудик является депутатом Верховной Рады Украины девятого созыва. Избрана в общегосударственном многомандатном округе (№3 в списке партии «Голос»). Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации. Участница рейтингов «100 самых влиятельных женщин» (осень 2019) и «33 лучших топ-менеджеров Украины» (весна 2019) от авторитетного журнала «Фокус». До начала политической карьеры работала в отечественной IT-индустрии. Создала и развила компанию Ring Ukraine - украинского представителя американского стартапа Ring, который в 2018 году был приобретен Интернет-гигантом Amazon более чем за один миллиард долларов.
Также сообщалось, что Вакарчук обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначать на государственные должности людей, которые имеют свою точку зрения, а не просто выполняют волю начальства. По его словам, новый Кабмин не приведет к улучшениям в стране, а станет лишь очередным звеном в цепи неэффективной работы.
Напомним, Вакарчук ответил на вопрос о своих с Притулой спонсорах
Как сообщала Politeka, Вакарчук снял пародию на новогоднее обращение Зеленского
Также Politeka писала, что рейтинг Вакарчука резко изменился