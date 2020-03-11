Новым лидером политической партии «Голос», по результатам съезда, стала Кира Рудик

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу народного депутата и артиста Святослава Вакарчука в Facebook.

«Сегодня на съезде партии «Голос» избрали новую главу партии – лучшего управленца нашей команды – Киру Рудик», - говорится в сообщении.

Далее Вакарчук рассказывает, что его преемница является «образом современности». Поэтому они надеются на улучшение работы политической организации.

Ранее мы писали, что Кира Рудик является депутатом Верховной Рады Украины девятого созыва. Избрана в общегосударственном многомандатном округе (№3 в списке партии «Голос»). Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации. Участница рейтингов «100 самых влиятельных женщин» (осень 2019) и «33 лучших топ-менеджеров Украины» (весна 2019) от авторитетного журнала «Фокус». До начала политической карьеры работала в отечественной IT-индустрии. Создала и развила компанию Ring Ukraine - украинского представителя американского стартапа Ring, который в 2018 году был приобретен Интернет-гигантом Amazon более чем за один миллиард долларов.

Также сообщалось, что Вакарчук обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначать на государственные должности людей, которые имеют свою точку зрения, а не просто выполняют волю начальства. По его словам, новый Кабмин не приведет к улучшениям в стране, а станет лишь очередным звеном в цепи неэффективной работы.

Напомним, Вакарчук ответил на вопрос о своих с Притулой спонсорах

Как сообщала Politeka, Вакарчук снял пародию на новогоднее обращение Зеленского

Также Politeka писала, что рейтинг Вакарчука резко изменился