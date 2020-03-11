Російський президент Володимир Путін став героєм нової політичної карикатури

Про це пише Politeka.net.

У звичному для себе стилі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка вирішив висміяти російський художник Сергій Йолкін.

Він вирішив зобразити президентів РФ і Білорусі у вигляді спортсменів, які змагаються на лижах.

"Жодних поступок щодо мит на нафту. Фініш", - йдеться у підписі до карикатурі, на якій Олександр Лукашенко обганяє свого колегу з Кремля.

Користувачі з гумором відреагували на карикатуру і зазначили, що Володимира Путіна обставили навіть наближені торгові партнери.

"Молодець Батька, незалежність країни за жижу не продав", "Лукашенко обвалив ринок нафти!", "Бацькові тепер вигідніше купувати нафту на американській біржі. Слава маразматику Путіну!", "Твоє обличчя, коли не послухав ВВП і прикупив нафту у норвегов за дофуя, а через 2 місяці ціна пробила дно!", "Зараз з газом з Україною буде - нікуди буде нафту подіти, побіжить Сєчін до Лукашенка за контрактом", "У саудитів потрібно купувати, тепер щоб насолити Росії вони батькові мегаскидки запропонують", - жартують вони в коментарях під публікацією.

До цього ми писали, що глава країни-агресора Володимир Путін продовжує марити тим, що на Росію хтось планує напасти. Скандальну заяву він зробив в інтерв'ю пропагандисту.

Зокрема, лідер Кремля пригрозив розв'язати нову бійню за умови, якщо на Росію нібито хтось спробує напасти. Ця заява прозвучала, коли Володимир Путін згадував результати "Великої вітчизняної війни".

"І якщо хтось посміє зробити щось подібне, ми повторимо. Хто до нас з мечем прийде, від меча і загине", – заявив Путін на камеру.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.