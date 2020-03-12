Новый лидер «Голоса» Кира Рудик поможет восстановить рейтинг политической партии

Как сообщает Politeka, такое мнение высказал политолог Кирилл Сазонов в Facebook.

Так, эксперт утверждает, что нет никакой трагедии в том, что партия поменяла главу. Это является доказательством того, что объединение строилось на идеях, а не фамилиях.

«Вакарчук остается в партии и будет заниматься политикой. Так что все его сторонники остаются. Рахманин остается. Притула тоже в числе сторонников. Так что все нормально, вообще не вижу проблемы», - отметил он.

Сазонов также уточнил, что Кира Рудик уже зарекомендовала себя как эффективного менеджера, занимаясь бизнесом.

«Теперь будет заниматься политикой и я думаю, что рейтинг "Голоса" будет выше. Мне они всегда нравились, запрос на новые лица никуда не делся, а сливать независимость Кремлю они точно не будут», - подчеркнул он.

Напомним, новым лидером партии «Голос» стала Кира Рудик: что известно о преемнице Вакарчука.

Как сообщала Politeka, Вакарчук ответил на вопрос о своих с Притулой спонсорах.

Также Politeka писала, рейтинг Вакарчука резко изменился.