Новый лидер «Голоса» Кира Рудик поможет восстановить рейтинг политической партии
Как сообщает Politeka, такое мнение высказал политолог Кирилл Сазонов в Facebook.
Так, эксперт утверждает, что нет никакой трагедии в том, что партия поменяла главу. Это является доказательством того, что объединение строилось на идеях, а не фамилиях.
«Вакарчук остается в партии и будет заниматься политикой. Так что все его сторонники остаются. Рахманин остается. Притула тоже в числе сторонников. Так что все нормально, вообще не вижу проблемы», - отметил он.
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Сазонов также уточнил, что Кира Рудик уже зарекомендовала себя как эффективного менеджера, занимаясь бизнесом.
«Теперь будет заниматься политикой и я думаю, что рейтинг "Голоса" будет выше. Мне они всегда нравились, запрос на новые лица никуда не делся, а сливать независимость Кремлю они точно не будут», - подчеркнул он.
Напомним, новым лидером партии «Голос» стала Кира Рудик: что известно о преемнице Вакарчука.
Как сообщала Politeka, Вакарчук ответил на вопрос о своих с Притулой спонсорах.
Также Politeka писала, рейтинг Вакарчука резко изменился.