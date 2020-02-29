Порошенко таинственно исчез после допроса, видео говорит само за себя: "сбежал через..."
Бывший президент Украины Петр Порошенко таинственно исчез после допроса в Государственном бюро расследований, а отдуваться за него перед журналистами пришлось адвокатам.
«Порошенко после допроса тайно исчез из здания ГБР. К сопереживающему народу под зданием бюро расследований вернулись только адвокаты экс-президента Игорь Головань и Илья Новиков. Как и ожидалось – подозрений Порошенку не вручили», - говорится в сообщении.
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Уточняется, что даже адвокаты не стали комментировать ситуацию с Порошенко. Хотя его пресслужба подтвердила, что Порошенко ушел из ГБР через черный вход.
Курс валют на выходных снова удивит украинцев, доллар и евро готовят атаку: чего ждать
Курс валют в Украине 29 февраля удивит всех, стоимость доллара и евро заморозят перед грандиозным повышением.
Об этом говорится в свежем прогнозе от Национального банка.
Так, 100 долларов будут торговаться по курсу 2456,1 гривну. А за сто евро придется отдать 2692,99 гривен.
Однако, уже в понедельник, 2 марта, показатели в обменниках резко изменятся. За 100 долларов придется выложить 2459 гривен. При этом за сто евро придется отдать 2697,89 гривен.
Бойня на Ближнем Востоке: боевики Путина поплатились за все, детали и кадры ликвидации
Правительственные войска Башара аль-Асада и российские наемники поплатились за свои действия против армии Турции.
По информации Минобороны Турции, сирийские войска при поддержке РФ вновь пошли на провокацию, убив одного их военного и еще двух ранив. Но в этот раз они получили достойный ответ.
Сообщается, что армия Башара аль-Асада и российские наемники понесли колоссальные потери в регионе, куда накануне Анкара перебросила тысячи своих военнослужащих.
Как утверждают местные журналисты, ВС Турции ликвидировали свыше 50 солдат армии Асада, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника. Дамаск пока официально эту информацию не подтверждает.
Зеленский срочно собирает Раду, терпение лопнуло: Кабмин Гончарука пересмотрят
Верховная Рада Украины соберется на внеочередноую пленарную сессию в среду, 4 марта из-за премьера Алексея Гончарука.
На сессии должны рассмотреть "кадровые вопросы". Созвана Рада в соответствии с распоряжением главы парламента от 28 февраля по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Начнется заседание в 16.00.
Сообщается, что по неподтвержденной информации, будут перестановки в Кабмине. Возможно, отправят в отставку премьера Алексея Гончарука. Также могут рассмотреть вопрос об увольнении главы НАБУ Артема Сытника.
Также появилось сообщение в пресс-службе Офиса Президента Украины. Там подтвердили ифнормацию, что Разумков по просьбе Зеленского собирает Раду. В заявлении добавлено, что будут включены вопросы связанные с Кабмином.
Напомним, Игорь Лесев раскрыл, почему Зеленский не увольняет профана Гончарука
А еще Politeka писала, что Гончарук нашел способ отбирать квартиры у украинцев, скандальный закон уже в Раде
Также Politeka сообщала, что Гончарук публично плюнул в глаза украинцам после скандала с платежками