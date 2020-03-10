У президентській фракції «Слуга народу» пояснили недавні гучні відставки генпрокурора Руслана Рябошапки і прем'єр-міністра Олексія Гончарука разом з урядом

Заяву з цього приводу зробила заступник голови фракції Євгенія Кравчук, передає 24 канал.

На думку нардепа, півроку – цілком достатній термін і для прем'єра, і для генпрокурора, щоб показати потрібні результати.

Кравчук стверджує, що у фракції не було вказівки голосувати певним чином.

«насправді у нас не було жодної команди, що "всі голосуйте". Було вільне голосування у фракції. Це підтверджують результати, фракція дала 179 з майже 250 голосів. Особисто голосувала "за". Можу абсолютно спокійно і аргументовано це пояснити. В цілому хотіла відреагувати на подію на цьому тижні. Це не розворот. Є таке поняття, як перегрупування під час бою. От у нас зараз відбулася перегрупування", – наголосила депутат.

Нагадаємо, що 5 березня на позачерговому засіданні парламенту народні депутати висловили недовіра Рябошапке. За відставку глави ГПУ проголосувало 263 нардепа.

Відставку Рябошапки пов'язують з тим, що він не підписав підозри колишньому президенту України Петру Порошенку. Рішення генпрокурора нібито викликали невдоволення Володимира Зеленського. Сам президент заявив, що якщо результату немає роботи – тоді до побачення.

Нагадаємо також, перший заступник генпрокурора Віталій Касько 5 березня подав у відставку. Тимчасовим заступником замість нього Руслан Рябошапка призначив Чумака.

Нагадаємо, що скандал з відставкою генпрокурора насмішив українців: "100% вірно".

Як повідомляла Politeka, Рябошапку застукали за непристойній листуванням після скандалу з Зеленським: «Вова дав команду».

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