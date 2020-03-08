Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук полетів за кордон, отримавши велику "компенсацію"

Як стало відомо Politekaекс-главу Кабміну помітили на борту літака, який вилетів до Португалії. Українці обурилися в соціальних мережах, що звільненого Гончарука так просто випустили після провалу, і припустили, куди він витратить бюджетні гроші.

В минулому лютому колишньому прем'єру виплатили зарплату в розмірі 43 656 гривень, на дві тисячі більше, ніж місяць тому. 15 125 гривень склав посадовий оклад, приблизно стільки ж – надбавка за інтенсивність роботи. Ще 13 404 гривні Олексію Гончаруку заплатили за поїздки у відрядження. Із загальної суми відняли 8 512 гривень податків, так що екс-прем'єр отримав на руки 35 143 гривні.

7 березня колишнього главу уряду сфотографували в літаку, що прямував з Києва у Лісабон. Навіщо Гончарук полетів за кордон і збирається назад в Україну – поки невідомо. Але у користувачів соціальних мереж є свої версії.

"Він не втік він полетів поправити здоров'я. Дуже, ну просто дуже втомився, витріпав нерви, а ви й не зрозуміли, ну втомилася Клава"; "Відчув за собою грішок так і драпанув. Пересидить трохи в теплих краях і повернеться, як і всі інші повертаються"; "Як Богданчик, відпочине від трудів праведних, провідає Сороса, щось іще придумають", "А їх звільняють, щоб вони вивезли останнє? Як у Яника, 100%", – пишуть в коментарях.

Багато українців в люті через те, що таку значну суму заплатили Олексію Гончаруку, прем'єру, який не виправдав довіри і пішов у відставку раніше терміну:

"Компенсація за провал індексації пенсії пенсіонерам"; "Нехай їде. Для України буде дешевше. Але питання для всіх правоохоронців. Це ж неправильно. Почитайте Кодекс законів про Працю"; "Нихр*на не робив, а бабло отримав шалене, за що, скажіть, будь ласка, нехай повертає"; "Цікава життя. Вкрав, преміювали і ще на коня дали. Можна і за кордон". "Прийшов, нагорнув - полетів без суду і слідства) хто наступний? Так можна працювати й звільнятися. Нічого не зробив для країни, але зате себе не образив";

Нагадаємо, що Гончарука з ганьбою відправили у відставку, слуги народу аж встали: що сталося в Раді.

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