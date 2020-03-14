Люди пришли не с пустыми руками

Под зданием Офиса президента начался масштабный протест добровольцев, из-за чего туда начали стягивать отряды Национальной гвардии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал PavlovckyNews.

"Несколько тысяч участников марша добровольцев пришли к Офису президента, чтобы выставить требование руководству государства прекратить капитуляцию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители и множество протестующих надели защитные маски, а пришли не с пустыми руками – часть из активистов держат в руках плакаты и флаги Украины.

При этом люди рассказывают, что требуют от властей отказаться от переговоров с боевиками, которым планируется предоставить амнистию. По их словам, это делается под прикрытием карантина, который недавно объявили.

Ранее мы писали, что в четверг, 12 марта, в Киеве произошли беспорядки во время презентации Национальной платформы примирения и единства, которую по инициативе президента Владимира Зеленского создала команда советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

Потасовка произошла после того, как активисты перекрыли вход.

Толпа скандировала, что Сивохо предатель и враг Украины, поскольку тот не называет Россию врагом. Также оскорбляли президента Владимира Зеленского. Модератор пытался успокоить ситуацию, но это не получилось. Нескольким дебоширам удалось прорваться к Сивохо, которого затолкали. Последний был вынужден ретироваться.

Напомним, Сивохо рассказал, как вернуть Донбасс в Украину: пять ключевых шагов

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Также Politeka писала, что друг Зеленского не сдержался и наделал шороху на Донбассе в первый же день после назначения