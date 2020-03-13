П'ятий український президент Петро Порошенко не прибув на допит в Державне бюро розслідувань

Як виявилося, колишній глава держави відправився за кордон. Про це повідомляється в Телеграм-каналі "PavlovskyNews".



Наголошується, що Порошенко ще 8 березня відправився в Іспанію з пересадкою в Німеччині. Таке рішення колишній гарнат прийняв після звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки, який гальмував розслідування його справ.

За джерелами зазначеного Телеграм-каналу слідчий планував вручити Порошенко підозру по одній з кримінальних справ і вимагати заарештувати екс-президента.

На даний момент точне місцезнаходження екс-президента невідомо.

Зараз під будівлею ДБР чергують Нацгвардія і поліція.

Нагадаємо, в кінці лютого Петро Порошенко також таємничо зник після допиту в ДБР, а відповідати за нього перед журналістами довелося адвокатам. Тоді йому не вручили підозр.

Варто відзначити, що адвокати не стали коментувати ситуацію з колишнім президентом. Хоча його прес-служба підтвердила, що Порошенко пішов з ДБР через чорний вхід.

Люди, які зібралися під стінами ДБР під час тодішнього допиту Порошенка, оточили нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, який вийшов з будівлі.

Вони кричали: «Ганьба», "Стій" і «Чорт», свистіли і намагалися дістатися до нього. Зазначимо, що депутата взяла в своє кільце поліція, яка провела його до автомобіля.

Як розповів сам депутат, він прибув в ГБР по справі, яка не пов'язане з допитом Петра Порошенка.

Раніше повідомлялося, що перед допитом у лютому у рішенні суду зазначалося, що Порошенко допитували лише, як свідка.

Не менш важливим видається факт, що колишній президент України 30 разів ігнорував повістки на допит, які надходили йому від ДБР. Він є фігурантом 12-ти кримінальних проваджень.

Нагадаємо також, що Петро Порошенко втрачає вплив перед місцевими виборами в Україні.

Про це повідомив Телеграм-канал "Легітимний" з посиланням на свої джерела.

"Джерело пояснює це тим, що, чим ближче вибори, тим більше регіональна еліта буде відмовлятися від бренду «Євро Солідарності», - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, штурм клубу Порошенко: екс-президент в кроці від арешту, «ніхто не знає, де знаходиться…».

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