Колишній президент України Петро Порошенко таємниче зник після допиту в Державному бюро розслідувань, а віддуватися за нього перед журналістами довелося адвокатам

Як повідомляє Politeka, кадри опубліковані в Telegram-каналі PavlovskyNews.

«Порошенко після допиту таємно зник з будівлі ДБР. До сопереживающему народу під будівлею бюро розслідувань повернулися тільки адвокати екс-президента Ігор Головань і Ілля Новіков. Як і очікувалося – підозр Порошенку не вручили», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що навіть адвокати не стали коментувати ситуацію з Порошенком. Хоча його пресслужба підтвердила, що Порошенко пішов з ДБР через чорний вхід.

Як повідомлялося раніше, прихильники екс-президента Петра Порошенка влаштували пікет під будівлею Державного бюро розслідувань.

Про це стало відомо з українських Телеграм-каналів. Люди, які зібралися під стінами ДБР, оточили нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, який вийшов з будівлі.

Вони кричали «Ганьба», "Стій" і «Чорт», свистіли і намагалися дістатися до нього. Зазначимо, що депутата взяла в своє кільце поліція, яка провела його до автомобіля.

Як розповів сам депутат, він прибув в ГБР по справі, яке не пов'язане з допитом Петра Порошенка.

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