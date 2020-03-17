Украинский журналист, телеведущий Андрей Пальчевский обратился к украинцам
Так, журналист напомнил гражданам, что вчера стало известно о новой смерти от коронавируса на Буковине, пишет Politeka.net. А также, что выявлены новые случаи заражения в Киеве.
"Но теперь я спокоен, потому что, теперь я знаю, что сам президент возглавляет штаб борьбы. То есть уже не получится рассказать, что это кто-то другой, что бояре - плохие, а царь - хороший", - отметил Пальчевский.
По словам журналиста, была проведена встреча вместе с "олигархическими боярами", поэтому на этой неделе должны появиться маски, тесты и аппараты искусственной вентиляции легких.
"Кстати в нормальных цивилизованных странах целый автомобильные концерны заняты разработкой, а у нас, как всегда, все будет на коленке", - сообщил телеведущий.
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Андрей Пальчевский обратился к украинцам с просьбой беречь себя, а также добавил, что жителей страны обманывали, как обычно, насчет того, что в Украине нет зараженных и государство находится в надежных руках.
Кроме того, сейчас во время карантина власти планируют продать украинскую землю.
"Вам желаю держаться до того, пока нас не подберут более приличные руки", - завершил речь журналист.
Напомним, 16 марта Андрей Пальчевский рассказал, что сам сейчас находится на самоизоляции.
Журналист отметил, что маска – это на данный момент пока единственный способ, который может хоть как-то снизить риски заражения.
Самоизоляция, по словам журналиста, самый надежный способ, который не соблюдают у нас, потому что ни глава страны, ни руководитель Киева не рассказывают людям о серьезной опасности, которая нависла над Украиной.
Ранее мы писали, что Андрей Пальчевский рассказал, что наша страна не готова принять заробитчан, которые пытаются сейчас вернуться домой в Украину через Польшу.
"Страна абсолютно не готова их принимать – раз. А вместо того, чтобы наладить производство аппаратов вентиляции легких, которых в Германии 200 тысяч, и в Польше десятки тысяч, у нас, по моим данных, их работающих около тысячи", - сообщил телеведущий.
Напомним, украинцев обманули с карантином, Пальчевский не сдержался.
Как сообщала Politeka, Пальчевский призвал изменить Конституцию, появилось обращение к Зеленскому.
Также Politeka писала, что Пальчевский уделал всех ненавистников праздника 8 марта.