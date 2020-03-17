Украинцы бурно отреагировали на то, что президент Владимир Зеленский во время встречи с парламентариями из своей фракции "уломал" их проголосовать за скандальный проект закона

В сообщении, которое появилось в ряде СМИ было сказано, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с нардепами "Слуги народа" 16 марта договорился, что народные избранники проголосуют за законопроект о рынке земли.

Сеть закипела от этой новость, ведь украинцы не готовы прощать Зеленского за такое решение.

Большинство украинцев обратились к президенту Украины с гневными посланиями, прося одуматься, пока не стало слишком поздно. А другие заподозрили, что Зеленский воспользовался карантином из-за коронавируса и пытается пропихнуть закон о земле.

"Парень тебя не туда несёт. Ты что творишь. Одумайся", "Ребят убивают на войне, а они падлюки хотят продать землю. Опомнитесь, вы уже все продали даже не хотите слушать народ", "Я думаю, что нас как до революции барин продает вместе с землей", "Зачем???

Большинство Вам поверило, а Вы решили продать ... С народом так нельзя!".

Были среди украинцев и те, кто не мог сдержать свой гнев, они не подбирали выражений и жестко критиковали Зеленского. Некоторые предположили, что именно для принятия "закона о земле" Зеленскому и понадобился карантин.

"Каким нужно быть долб**обом, чтобы в такое тяжёлое для страны время принимать такой закон. Плевать ему на народ Украины. Он думает только об олигархах", "Его амбиции превышают здравый смысл. Украина с молотка", "Вот и один из ответов для чего нужен карантин".

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