На оккупированном Донбассе Россия может использовать опыт боевых действий в Сирии, для карательной операции

Такое предположение сделал военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Волошин для издания Обозреватель.

По его мнению, опыт боевых действий в Сирии они могут передать своим подразделениям, которые воюют на Донбассе. Это будет сделано для того, чтобы вести огонь, уничтожать гражданские кварталы, а также организовывать провокации похожие на те, которые были осуществлены в сирийском Алеппо.

В этом контексте эксперт заявил, что последний обстрел Марьинки и других населенных пунктов, которые расположены вблизи линии разграничения, говорят о том, что они могут применить артиллерию, а потом спокойно перебросить вину на украинскую сторону.

Говоря о наращивании уровня боевой подготовки артиллерийских подразделений оккупационных войск, зафиксированное Главным управлением разведки, он заметил, что такой элемент боевой подготовки, который присутствует в любых вооруженных силах, в том числе в подразделениях российских оккупационных войск на Донбассе.

"Я не вижу здесь какой-то большой опасности подготовки к удару или к наступлению. Но опасность состоит в том, что они повышают уровень боеготовности подразделений и уровень кадров", – подчеркнул он.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

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