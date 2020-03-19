Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил свою позицию по поводу пандемии, а также рассказал, что его пугает больше, чем болезнь

Лукашенко окрестил ситуацию "психозом" и обвинил политиков некоторых стран в использовании пандемии в своих целях.

"Я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред. Но мы должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Цивилизованный мир нашей планеты вообще с ума сошел! Там уже политики начинают советы давать и использовать в своих интересах эти все процессы. Я вот этого боюсь, чтобы мы не навредили этим коронавирусом...", - заявил глава Беларуси.

Добавим, что Лукашенко в ходе совещания об эпидемиологической ситуации в стране ответил анекдотом лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который раскритиковал его совет "травить" коронавирус водкой и сауной.

В анекдоте Лукашенко Жириновский после этой критики пришел домой и попросил супругу налить ему сто грамм водки в качестве профилактики. Жена удивилась такой просьбе, так как супруг только что публично заявил, что это не поможет.

"Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит", - ответил на это Жириновский.

Супруга ответила, что по-русски нужно выпить сто грамм после бани.

"Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!", - рассказал Лукашенко окончание шутки от лица Жириновского.

Ранее мы сообщали, Лукашенко подняли на смех после его слов о том, что белорусов спасет от коронавируса "водка, сауна и работа в поле". Особенно, ситуация усугубилась после того, как стало известно о 51-м зараженном в этой стране. Очевидно, что рецепт от президента бесполезен.

«Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!», - говорил Лукашенко.

По последним данным, в Беларуси вылечены и выписаны 6 пациентов с COVID-19. Только 9 зараженных имеют клинические признаки инфекции, т.е., по сути, являются больными. Еще на контроле находятся 37 пациентов с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. В состоянии средней тяжести, но с положительной динамикой сейчас находится один пациент. Медики отмечают, что сегодня в стране 17 завозных случаев COVID-19, остальные выявлены у контактных лиц первого уровня.

Отметим, в Украине по состоянию на 19 марта лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19, из них 2 летальных:

Черновицкая - 10 случаев (1 летальный)

Житомирская - 1 (летальный)

Киевская - 2 случая

Донецкая - 1 случай

м. Киев - 2 случая

Ситуация в мире по зараженным выглядит следующим образом:

Напомним, Лукашенко резко взъелся на Путина, разгорается скандал.

Также Politeka писала, что Лукашенко ошарашил украинцев пророчеством о коронавирусе.