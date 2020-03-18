Число случаев нового коронавируса в Белоруссии выросло до 51

Такие данные обнародовал Минздрав государства.

Ранее сообщалось о 36 зараженных.

Отмечается, что уже выписано 5 пациентов, еще трем проводится повторное лабораторное обследование, и они готовятся к выписке в ближайшее время.

За все время - 17 это завозные случаи, в т.ч. последние четыре из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга выявлены на СКП. Остальные случаи выявлены в результате проводимых мероприятий у изолированных контактов 1 уровня.

Продолжается медицинское наблюдение за 1960 гражданами Беларуси, прибывшими из других стран, в отношении почти 2 700 двухнедельное медицинское наблюдение завершено.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что от коронавируса помогает водка, сауна и работа в поле. Но только опозорился.

«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт – травить этот вирус», – сказал он.

При этом президент добавил, что пользоваться «рецептом» следует не в рабочее время.

Также Лукашенко также посоветовал чиновникам пойти в сауну.

«Сходите в сауну – сухую! Ну, если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при 60 градусах не выдерживает», – пояснил он.

Лукашенко призвал белорусов работать и не поддаваться панике. По его словам, «трактор» способен вылечить любой коронавирус.

«Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!», - заявил Лукашенко.

Отметим, в отличие от почти всех соседних стран Беларусь до сих пор не ввела карантин и не закрыла границы. Также ранее Лукашенко сильно возмутило решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире коронавируса.

«К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия, подчеркиваю, закрыла границу с Беларусью. В Беларуси относительно спокойная обстановка, а Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться?», - возмутился Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что страна преодолела предыдущие вспышки различных болезней, «переживет и этот».

Напомним, украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение.