Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире коронавируса

Он обратил внимание на то, что именно Москва приняла такое решение, хотя в Беларуси обстановка спокойная.

«К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия, подчеркиваю, закрыла границу с Беларусью. В Беларуси относительно спокойная обстановка, а Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться?», - возмутился Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что страна преодолела предыдущие вспышки различных болезней, «переживет и этот». Он похвалил сограждан за адекватную реакцию на коронавирус, призвал не скупать лекарства и средства индивидуальной защиты и соблюдать меры предосторожности.

Лукашенко отметил, что пока не связывался с Владимиром Путиным по этому вопросу, но телефонный разговор у президентом запланирован.

Решение о частичном закрытии границы с Беларусью российское правительство приняло ранее 16 марта.

Отметим, по состоянию на 15 марта, в Беларуси зафиксировано 36 случаев заболевания короанвирусом, сообщает «РИА Новости». В России COVID-19 диагностирован у 63 человек — 60 россиян, двух китайцев и одного итальянца.

Напомним, по состоянию на 16 марта в мире зарегистрировано более 162 тыс. случаев заражения коронавирусом. Больше всего - в Китае и Италии. На третьем месте - Иран, на четвертом - Южная Корея, на пятом - Испания. В десятку стран с наибольшим числом случаев входят Германия, Франция, США, Швейцария и Норвегия.

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