Согласно указу Владимира Зеленского №100/2020, с занимаемой должности уволен его внештатный советник Гео Лерос

Об этом пишет Politeka.net:

«Освободить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)», - говорится в тексте указа.

Вероятно, «последней каплей» в переполненной чаше терпения Зеленского относительно Лероса стала критика последним подписанных Ермаком договоренностей в Минске. Напомним, из-за ОРДЛО в «Слуге народа» назревает раскол – немалые противоречия вызваны аргументированным отсутствием желания у нардепов создавать так называемый консультативный орган с ОРДЛО.

Более 40 нардепов от «Слуги народа» опубликовали обращение, в котором подчеркнули, что решение о создании консультативного совета в рамках политической подгруппы ТКГ, которое было принято представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы, является, цитируем: неприемлемым.

На равных с украинской стороной в вопросе могут работать только официальные представители РФ, а не жители неподконтрольного Украине Донбасса:

«Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями», – говорится в сообщении.

Также появился призыв непосредственно к Зеленскому:

«Призываем президента Украины Владимира Зеленского обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду Украины относительно подходов и состояния переговоров».

Напомним и о том, что ранее появились фото протокола, подписанного в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

Подписанное 11 марта соглашение по сути фиксирует субъектность так называемых «Л/ДНР», а Россия, Германия, Франция и ОБСЕ определяются гарантами-наблюдателями. В протоколе можно найти информацию о создании Консультативного совета, которое запланировано уже на 25 марта.

Сам Лерос помимо того, что высказывал свое явное недовольство возможным сотрудничеством с представителями ОРДЛО, «отличался» дракой с нардепом и скандалом, связанным с оскорблением Ирины Верущук со «Слуги народа».

Ранее мы писали о том, что депутаты подрались за колонной, что находится в секторе "Европейской солидарности". Подрались "слуги народа" Гео Лерос и Максим Бужанский.

"Прекратите драку в зале. Уважаемые коллеги, успокойтесь", - заявлял тогда спикер парламента.

А ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук требовала публичного извинения от своего коллеги из фракции Гео Лероса за оскорбления в ее адрес во внутреннем чате фракции.

"Я его попросила: пожалуйста, найди время извиниться, матом писать нехорошо… Я хочу, чтобы это (извинения за грубость – ИФ) происходило теперь публично… Я не хотела об этом говорить, но так уже произошло", - заявляла Верещук журналистам после произошедшего и добавляла:

"Мы сюда пришли, чтобы показать пример. А если мы сами не можем его показать – то это беда".

О Леросе до политики известно немало, он занимался творчеством: стал основателем арт-проекта Art United Us и общественной организации City-Art. На базе данной организации в рамках проектов создал муралы в Украине, а именно в Киеве в количестве около десяти штук. На сегодняшний день Гео Лерос утверждает, что пока сам не зарабатывает на их создании, так как все средства выданные государством уходят на оплату перелета художнику и на краску.

На протяжении длительного времени Гео Лерос был волонтером благотворительного фонда «Сестры победы». Так же занимал должности советника Министра информационной политики Украины и советника Киевского городского головы по вопросам культуры, работал исключительно на общественных началах. Среди достояний Гео авторство первой украинской книги об уличном искусстве Kyiv Street Art. Какое—то время назад Гео Лерос стал режиссером короткометражного фильма A lifetime older, он был основан на реальных событиях. Весь сюжет фильма разворачивается вокруг главного героя АТО, учителя-медика. Так же Гео Лерос известен как режиссер немалого ряда видеоклипов для украинских артистов.

Напомним, цель Минских соглашений достигнута: Донбасс ждет мир по сценарию Абхазии, все детали.

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