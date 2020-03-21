Киевляне все больше поддерживают журналиста Андрея Пальчевского, однако лидирует до сих пор нынешний градоначальник Виталий Кличко

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который провела ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 6 по 7 марта.

Так, рейтинг кандидатов выглядит следующим образом: Виталий Кличко (26,4% голосов респондентов), Андрей Пальчевский (22,4%). Замыкает тройку лидеров Николай Томенко (10,7% голосов избирателей).

А вот меньше всего, согласно опросу, наберет "свободовец" Андрей Ильенко (1,9%), Борислав Береза (2%) и Владимир Бондаренко (2,5%).

До этого мы писали, что украинский журналист, телеведущий Андрей Пальчевский заявил - появилось еще одно доказательство о том, что власти скрывают от народа настоящее количество заболевших коронавирусом.

Телеведущий опубликовал видео, на котором рассказал о ситуации подробнее.

Так, по словам журналиста, он получил подтверждение о еще двух заболевших. Данные поступили из одной из немецких клиник.

"Одновременно с этим началась компания по дискредитации всех тех, лабораторий, которые выполняют в приватном порядке тесты на определение. Возмутительно! И кто ответит за то, что не были закуплены экспресс-тесты в течение трех последних месяцев?", - поинтересовался Пальчевский.

Напомним, Пальчевский призвал изменить Конституцию, появилось обращение к Зеленскому: "По примеру США".

Также Politeka писала, что украинцев обманули с карантином, Пальчевский не сдержался: "Неужели вы верите в ту чушь...".