"При чем тут монополия?"

Украинского журналиста Андрея Пальчевского, который активно освещает тему коронавируса, обвинили в якобы преследовании корыстных целей на закупке тестов

Как передает Politeka.net, блогер с сомнительной репутацией под ником Sergey Naumovich опубликовал в Фейсбук пост с информацией о Пальчевском и его фирме "Евролаб".

"Пациентам предлагают два теста: экспресс-тест за 1500 грн и основной за 16 тысяч грн (это более 500 евро по нынешнему курсу). Пальчевский завез тесты и, пользуясь монопольным положением, взвинтил стоимость основного в 9 раз: «бедные» немцы платят за такой 60 евро, «богатые» украинцы — 500 евро", - говорится в сообщении.

Скандальный пост бурно комментируют. Большинство пользователей встали на защиту Пальчевского, объясняя это тем, что он первым откликнулся на нехватку тестов в стране и начал их завозить.

"А когда контора Радуцким займётся за маски не в курсе?"

"Это капитализм и свободный рынок, не согласен не покупай ... Умный? Завези сам и продавай по 60 евро ))))"

"Эмм, это же враньё . Тесты продавались по 10000 грн за 25 штук, кто успел купить тот и купил. Завозятся в Украину по несколько десятков тысяч тестов в неделю, скоро будет ещё больше. Причем тут монопольный комитет? Заказываешь с завода в Китае, ждёшь и привозят, продаешь"

"Как то я не верю в эту инфу."

"До чого тут монополія? Чому Пальчевський закупив а інші ні? Я вже мовчу про державу."

"Ви Сергію (Sergey Naumovich), як були совком, так ним і залишилися, але головне, щоб не барига"