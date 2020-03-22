Результаты социсследования говорят сами за себя

Киевляне приняли участие в социологическом опросе - если бы выборы прошли уже сегодня, то кому бы отдали свой голос жители столицы. Результаты показали, что лидируют Виталий Кличко и Андрей Пальчевский

Исследование, проведенное в Киеве ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" с 6 по 7 марта, показало, что люди определились с фаворитами предстоящей гонки. Первая тройка лидеров выглядит следующим образом: действующий мэр Киева Виталий Кличко с 26%, журналист Андрей Пальчевский с 22% и заметно отстающий от первых двух оппонентов лидер "Рідної країни" Николай Томенко с 10%.

Далее возможные кандидаты расположились таким образом:

Сергей Притула (“Голос”) – 8,1%

Александр Омельченко (самовыдвижение) – 5,4%

Андрей Билецкий – 5%

Николай Тищенко – 4,3%

Дмитрий Гордон – 4%

Александр Попов (“ОПЗЖ”) – 3,5%

Дмитрий Гордон (“Сила и честь”) – 3,1%

Владимир Бондаренко (“Батькивщина”) - 2,5%

Борислав Береза (самовыдвижение) – 2%

Андрей Ильенко (“Свобода”) - 1,9%

Директор ОО "Интер-Акция" Юрий Лагутов прокомментировал результаты социсследования. Отдельно специалист остановился на скачке рейтинга Пальчевского. По его мнению, во многом это произошло благодаря росту узнаваемости - журналист постоянно мелькает на центральных телеканалах, а также активно комментирует у себя на Фейсбук ситуацию с коронавирусом и карантином

"Андрей Пальчевский, будучи связанным с медициной, смог оперативно и качественно комментировать происходящие события. Он непосредственно освещал обсервацию в Санжарах украинцев, эвакуированных из Китая", - подчеркнул Лагутов.

В это время узнаваемость нынешнего мэра Кличко застыла на месте. Более того у последнего растет антирейтинг. Как показал опрос, большинство респондентов - 37% - негативно оценивают работу Кличко, как градоначальника.

Ранее мы сообщали, Пальчевский обратил внимание общественности на то, что пока в Украине остается нерешенным актуальный вопрос с наличием защитных медицинских масок в аптеках и больницах - таковые нашего производства замечены в Испании.

«Продали..... наши..Кто ответит???? заробитчане?... от власти!!? Испанский телеканал показал разгрузки респираторов украинской торговой марки «Бук», - сообщил Пальчевский, показав кадры, на которых видно, как из машины достают ящики медицинских масок с надписью на украинском «чистый воздух в любых условиях».

Напомним, Пальчевский призвал изменить Конституцию, появилось обращение к Зеленскому: "По примеру США".

Также Politeka писала, что украинцев обманули с карантином, Пальчевский не сдержался: "Неужели вы верите в ту чушь...".