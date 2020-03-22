Украинский журналист, телеведущий и патриот Андрей Пальчевский рассказал, как сейчас обстоят дела с коронавирусом в мире

Соответствующее видео представитель СМИ опубликовал в своем Фейсбуке, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так, по словам Пальчевского борьба с коронавирусом на Востоке идет успешно, в отличие от Запада. Как отметил телеведущий, лучшей страной по борьбе с недугом оказалась Южная Корея. В последней стране были созданы более 600 пунктов забора материалов для исследований.

А ведь гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявлял, что весь успех в борьбе с эпидемией заключается в количестве тестов. Последние делаются, даже не выходя из авто, путем соскоба.

Пальчевский привел такие данные, чтобы украинцы знали, что нужно делать в нашей стране и что требовать от власти.

Как отметил Пальчевский, корейцы произвели соответствующие тесты и сейчас он работает над вопросом, чтобы их завезти в Украину.

Кроме того, журналист отметил, что о производстве аппаратов для искусственной вентиляции легких в Украине даже не идет и речи. А для сравнения в Италии активно создают технику.

"Если сравнивать восточный опыт и опыт западный - надо сказать, что смертность от коронавируса в Корее всего лишь 0,6%, в отличие от 5% на сегодняшний момент", - подчеркнул телеведущий.

В конце Пальчевский предложил украинцам делать замечания тем людям, которые ходят без маски. Также журналист подчеркнул, если средств на маску нет, то можно сделать их самим.

Напомним, Андрей Пальчевский уверен, что власти скрывают информацию о настоящем количестве заболевших коронавирусом.

Как отметил журналист, идет компания по дискредитации всех тех, лабораторий, которые выполняют в приватном порядке тесты на определение.

К слову, он добавил - украинская власть бездействует и это может привести к катастрофическим результатам, ведь ситуация в Украине сейчас такая же, как в Китае.

По мнению Пальчевского, украинские власти в этот раз "не только нас ограбят, но и погубят".

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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