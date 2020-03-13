Колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука зняли в літаку економ-класу

Фотографії з екс-главою уряду опублікувала у себе в Фейсбуці Ірина Ковалиш, передає Politeka.net. Жінка поверталася до Києва літаком з Варшави. На одному ряду з нею сидів Олексій Гончарук, якого вона таємно сфотографувала. Поряд з Гончаруком сидів чоловік у масці.

«Я прошу вибачення за приховану зйомку, але... Ось так одним рейсом Варшава-Київ одним з лоукостів в економ-класі без понтів і паспортного контролю по окремому коридору з екс-прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком», - написала жінка.

Пізніше вона додала, що після прильоту Гончарук пішов проходити паспортний контроль в коридорі для іноземних громадян. Користувачі мережі припустили, що він міг вилітати з України по іншому паспорту.

Пост Ірини став дуже популярним. Багато українських ЗМІ звернули увагу на скромну поїздку Гончарука.

«Да ще місяць і ніхто не згадає, що це було. Не парьтеся», «Прям мало не сплакнув», «Все більше 500% зп немає на бізнес, тому так просто», «Прикольно», - пишуть в коментарях українці.

Як стало відомо, Гончарук повернувся в Україну в п'ятницю, 13 березня. Тиждень тому Гончарук летів в Лісабон. Перед вильотом він записав звернення до українців, в якому подякував усім за підтримку.

Олексія Гончарука призначили прем'єр-міністром України 29 серпня 2019 року. До цього він був одним із заступників глави Офісу Президента. 4 березня Гончарука відправили у відставку, був обраний новий прем'єр, а також частина нових міністрів.

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