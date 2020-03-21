І це в розпал епідемії!

Маски українського виробництва раптово з'явилися під час трансляції ефіру одного з іспанських телеканалів

Як повідомляє Politeka, увагу на це звернув увагу журналіст Андрій Пальчевський.

«Продали..... наші..Хто відповість???? заробітчани?... від влади!!? Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів української торгової марки «Бук», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно, як з машини дістають ящики медичних масок, на яких красується українська напис: «чисте повітря в будь-яких умовах».

При цьому прикордонники стверджують, що маски нібито були законно вивезені – до вступу в силу рішення щодо заборони на експорт медичного обладнання і засобів.

Зараз, через деякий час, маски в українських аптеках стали практично дефіцитом. Ускладнює ситуацію те, що перекупники продають їх за явно завищеною ціною.

До цього повідомлялося, що журналіст і телеведучий Андрій Пальчевський заявив - з'явився ще один доказ про те, що влада приховує від народу даний кількість захворілих коронавірусом.

Телеведучий опублікував відео, на якому розповів про ситуацію детальніше.

Так, за словами журналіста, він отримав підтвердження про ще двох хворих. Дані надійшли з однієї з німецьких клінік.

"Одночасно з цим почалася компанія по дискредитації всіх тих, лабораторій, які виконують в приватному порядку тести на визначення. Обурливо! І хто відповість за те, що не були закуплені експрес-тести протягом трьох останніх місяців?" - поцікавився Пальчевський.

Як зазначив журналіст, українська влада бездіє і це може призвести до катастрофічних результатів.

Кто ответит???? заробитчане?... от власти!!? Продали..... наши... Кто ответит??? заробитчане?... от власти!!? Испанский телеканал показал разгрузки респираторов украинской торговой марки «Бук». Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 21. März 2020

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавірусу в Україні, нові містоа під ударом.

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