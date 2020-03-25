Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым заместителем главы СБУ Александра Якушева

На сайте президента появился новый указ №114/2020. В нем указано, что новым заместителем Ивана Баканова, главы Службы Безопасности Украины, будет Александр Якушев. Об этом сообщает Politeka.

Ранее мы сообщали, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился Указ о назначении нового руководителя Офиса президента.

Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса главы государства Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее занимал должность помощника президента.

Отметим, что об увольнении Богдана ряд СМИ сообщили еще 10 февраля. При этом в Офисе Президента игнорировали запросы журналистов на эту тему. Напомним, что Андрей Богдан стал главой ОП сразу же после избрания Зеленского президентом. Он был одной из самых противоречивых фигур в команде президента.

Сообщалось, что из-за критической ситуации в ВСУ Офис президента Украины обратился к руководителям ОГА.

В частности, у Владимира Зеленского обратились за помощью к главам ОГА. Их призвали быть готовыми к безвозмездному оказании помощи в питании для бойцов ВСУ.

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