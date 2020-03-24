Богатейшие люди Италии, несмотря на свой статус, помогают стране в борьбе со смертельным коронавирусом COVID-19
Об этом написала на своей странице в facebook украинка, выразив поддержку итальянцам, передает Знай.
По ее словам, просто космические суммы богачи жертвуют для медицины, для людей, для спасения от смертельной пандемии.
Представители элит, которые решили финансово поддержать страну в борьбе с COVID-19:
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- Семья Аньелли (владеет акциями "Ювентуса", "Fiat", "Chrysler" и "Ferrari") пожертвовала 10 млн евро Департамента гражданской защиты для поддержки и ухода за больными в Турине и Пьемонте.
- Семья Бенеттон пожертвовал €3 млн больницам в Милане, Риме и Тревизо.
- Сильвио Берлускони (трижды премьер-министр Италии и ныне депутат Европарламента) передал Ломбардии €10 млн на строительство новой больницы.
- Донателла Версаче выделил 200 000 долларов в отделение интенсивной терапии в больнице Сан-Раффаэле в Милане.
- Лука Гараволья (Производитель спиртных напитков "Campari Group") пожертвовал €1 млн группе больницы Fatebenefratelli Sacco в Милане.
- Миучча Прада и Патрицио Бертелли сделали пожертвования отделениях интенсивной терапии и реанимации трем больницам в Милане: San Raffaele, Vittore Buzzi, Sacco.
- Никола и Паоло Булгари (Ювелирная компания "Bulgari") сделали пожертвования на адрес Института Спалланцани в Риме.
- Ремо Руффини (Бренд спортивной одежды класса люкс Moncler) выделил €10 млн Ломбардии для строительства новой больницы, в которой будет больше 400 палат интенсивной терапии.
- Массимо Моратти (основной акционер и бывший гендиректор "Saras", крупнейшей итальянской нефтеперерабатывающей компании) пожертвовал примерно €200 000) больницы Azienda Ospedaliera G. Brotzu, расположенной на Сардинии, и оказал помощь больницам Fatebenefratelli Sacco и Niguarda в Милане.
- Доменико Дольче и Стефано Габбана сделали вклад, размер которого не раскрывается, на адрес Университета Уманитас в Милане на развитие исследований реакции иммунной системы на COVID-19.
- Ренцо Россо. Фонд "Only the Brave" магната модной индустрии Г. Россо собирает пожертвования для помощи больницам в маленьких городах Италии, которые получают меньше поддержки, чем учреждения в Милане и Риме.
- Джузеппе Де Лонги. Производитель кофеварок объявил, что будет поддерживать своих сотрудников.
- Франческо Кальтаджироне пожертвовал €1 млн Института Спалланцани и Университетской клинике имени Агостино Джемелли в Риме.
- "Pirelli" и другие производители шин для чемпионата «Формулы-1» пожертвовали 750 тысяч евро на исследования!
- Кьяра Ферраньи (блогер и дизайнер) запустила кампанию по сбору средств для поддержки медицинской отрасли. Ей удалось собрать уже около 5 миллионов долларов.
- Джорджио Армани пожертвовал итальянским больницам 1,25 миллиона евро. Он также выкупил полосы в 60 итальянских газетах (La Stampa, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale и Il Sole 24 Ore, Corriere dello Sport) чтобы написать письмо работников системы здравоохранения Италии: «Очень трогательно видеть, как глубоко вы заняты своей работой, несмотря на трудности, и какие усилия прикладывать - теперь весь мир о них знает. Я думаю, что мои ощущения также связаны с моим собственным желанием стать врачом, когда я был юным и искал свой путь. Вся компания "Giorgio Armani" хочет поддержать всех вас, от носителя до медсестры, от семейного врача до всех специалистов в этом секторе. Я лично хочу высказать вам свою поддержку».