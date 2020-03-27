Известный врач Евгений Комаровский рассказал, какие средства обязательно должны быть в аптечках украинцев в период коронавируса

Детальную информацию об этом он обнародовал на своем YouTube-канале, передает Politeka. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По его словам, если в доме есть старики или люди с хроническими заболеваниями, необходимо запастись «традиционными» для их недугов лекарствами. Чтобы не гонять пенсионеров в аптеку, доктор предлагает молодым людям (родственникам, соцработникам, волонтерам) помочь с покупкой медикаментов. Еще один вариант: собраться группе пенсионеров, составить список необходимых лекарств и попросить все купить неравнодушных людей.

Что же касается препаратов, которые необходимо иметь под рукой в период эпидемии коронавируса, то это, в первую очередь, жаропонижающее.

«Это всего два препарата: либо парацетамол, либо ибупрофен. Парацетамол – это международное название, а торговые названия – тайленол, калпол, эфералган, панадол и так далее. Ибупрофен – это нурофен, бурфен и еще куча синонимов», – пояснил Комаровский.

Кроме того, следует запастись солевыми растворами для промывания слизистой носа, сосудосуживающими каплями в нос, сосательные таблетки для симптоматического облегчения боли в горле.

Если в доме есть маленькие дети, нужно обязательно иметь под рукой средства для пероральной регидратации, которые обеспечивают восстановление водного баланса в организме малыша в случае диареи.

Комаровский подчеркнул, что особой волшебной таблетки он посоветовать не может, а также призвал людей объединяться, помогать и поддерживать друг друга в сложный период. По словам врача риск смерти от страха и истерик сопоставим со смертями от коронавируса.

Ранее мы сообщали, что уже на следующей неделе, считает Комаровский, опасный вирус начнет массово распространяться по стране. По его словам, число зараженных резко возрастет сразу после того, как Украина в полном объеме получит тесты.

Узнать текущую ситуацию с коронавирусом в Украине можно по ссылке https://my.ua/coronavirus).

Напомним, Комаровский подался в Россию и нарвался на жесткий ответ.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, можно ли гулять украинцам во время эпидемии.

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин.