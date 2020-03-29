В сети показали, как народный депутат Александр Куницкий из «Слуги народа» поставил на место коллегу Николая Тищенко

Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы на YouTube.

Так, инцидент произошел во время заседания фракции в парламенте. Депутат Тищенко решил обсудить с Куницким, что тот якобы сливает инсайдерскую информацию.

«Расскажи, куда мне идти? Что ты кашляешь? Надень маску... Включи голову. Прекрати орать. Ты, что думаешь, ты самый умный... Решил выступить? Лыжник, б**дь», - ответил он Тищенко.

В ответ на это Тищенко начал обвинять Куницкого, что он публикуют информацию в канале «Темный рыцарь».

«Маску одень? Намордник одень», - сказал ему нардеп.

До этого мы писали, что народный депутат Александр Куницкий из "Слуги народа" заявил, что в правительстве "думают" над новыми схемами.

Об этом Куницкий сообщил у себя на странице в соцсети Фейсбук.

"Пока по всей стране карантин, Кабинет Министров думает над новыми схемами вроде "площадок Яценко". Кроме схемы Министерства инфраструктуры с сертификацией ГБО, к которой мы еще вернемся, есть и другие", - сообщил политик, тем самым подтвердив, что депутатам известная ситуация с монополизацией услуг сертификации ГБО и последовавшим подорожанием. Правда, как избранники собираются бороться с этим беспределом, еще неясно.

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