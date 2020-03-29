В сети показали, как народный депутат Александр Куницкий из «Слуги народа» поставил на место коллегу Николая Тищенко
Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы на YouTube.
Так, инцидент произошел во время заседания фракции в парламенте. Депутат Тищенко решил обсудить с Куницким, что тот якобы сливает инсайдерскую информацию.
«Расскажи, куда мне идти? Что ты кашляешь? Надень маску... Включи голову. Прекрати орать. Ты, что думаешь, ты самый умный... Решил выступить? Лыжник, б**дь», - ответил он Тищенко.
Доллар решил побить новый рекорд: что будет с курсом валют после выходных, НБУ раскрыл цифры
Лобода, Мейхер, Котова и другие экс-солистки ВИА-Гры засветили свои прелести: топ горячих фото
Раздетая Белла Хадид без стыда сверкнула своими прелестями, Дженнер обзавидовалась: «Королева»
Сын Наташи Королевой ошарашил мерзкой выходкой в ванной: "Гены отца покоя не дают"
В ответ на это Тищенко начал обвинять Куницкого, что он публикуют информацию в канале «Темный рыцарь».
«Маску одень? Намордник одень», - сказал ему нардеп.
До этого мы писали, что народный депутат Александр Куницкий из "Слуги народа" заявил, что в правительстве "думают" над новыми схемами.
Об этом Куницкий сообщил у себя на странице в соцсети Фейсбук.
"Пока по всей стране карантин, Кабинет Министров думает над новыми схемами вроде "площадок Яценко". Кроме схемы Министерства инфраструктуры с сертификацией ГБО, к которой мы еще вернемся, есть и другие", - сообщил политик, тем самым подтвердив, что депутатам известная ситуация с монополизацией услуг сертификации ГБО и последовавшим подорожанием. Правда, как избранники собираются бороться с этим беспределом, еще неясно.
Напомним, Атаманюк раскрыл план Кабмина о разворовывании денег украинцев: "Нас с вами пускают под нож"
Также Politeka писала, что Кабмин пошел на самые жесткие меры, карантин не помог: "украинцев будут принудительно…"