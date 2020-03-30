Перспективы того, что будет после карантина из-за коронавируса, пугают украинцев гораздо больше, нежели сама инфекция

А все потому, что после его окончания люди, выйдя из самоизоляции, будут голодными, злыми и безработными. Но это не волнует ни Верховную Раду, ни Кабинет министров.

Такое мнение на своей странице в Фейсбуке выразил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, передает Politeka.

Реальные масштабы экономического краха страна узнает, скорее всего, в конце апреля, предполагает эксперт. Он не сомневается, что статистика по отечественному рынку труда, которая появится в мае, станет шоком для всех. Однако украинские власти пока предпочитают хранить гробовое молчание.

Тем временем в США только на этой неделе за пособием по безработице обратились 3,28 млн. человек, что почти в пять раз больше, чем на пике кризиса 2008-2009 годах, и в следующем месяце эта цифра вырастет еще больше.

При этом, отмечает Гончаренко, в таких тяжелых условиях США приняли пакет помощи американской экономике из-за пандемии коронавируса на $2 триллиона. Предусмотрена помощь не только рядовым американцам, но и малому бизнесу, под займы для которого выделили 367 миллиардов долларов, а также будут покрыты нужды медицинских учреждений. На это выделено 130 миллиардов.

Что же касается Украины, то тут все печально.

«Ранее сделанное Кабмином Шмыгаля является нелогичным и иррациональным действием. Министры и законодатели так и не поняли, что такое точечная поддержка бизнеса и граждан, а также как внедрять конкретные программы выживания в условиях карантина. Господа, если сами не способны решать государственные проблемы, то хотя бы копируйте решения своих западных коллег. Главное – не прячьте головы в песок!», – резюмировал эксперт.

Напомним, Украине грозит дефолт, Зеленский сделал экстренное заявление.

Как сообщала Politeka, Зеленский потребовал экстренного обеспечения аптек, украинцы не выдержали.

Также Politeka писала, что Зеленский в разгар эпидемии решил поиграть с жизнями украинцев.