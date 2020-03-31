Верховная рада Украины приняла законопроект о рынке земли
За принятие документа проголосовали 259 нардепов.
В итоге, костяк в этом голосовании составили "Слуга народа", "Евросолидарность" и "Голос". Ноль голосов за рынок земли дали "Оппоплатформа", "Батькивщина", депутатская группа "За будущее".
Украинцы формирование такой "коалиции" прокомментировали по-разному: некоторые уже окрестили власть "предателями".
"Вот и обьяснение нашему карантину", "ЗЕ сдал всех. Очень печально.", "Нас продали, как и Крым пока был майдан. Вот и земли пока вирус гуляет нас продают. Вот зачем этот вирус. А нас за лохов держут", "А где та красная линия? Что следующее сдадим ???" - писали украинцы.
Но были и те, которые поддержали открытие рынка земли в Украине.
"Закон прочитайте, а потом судите. Земля во всем мире продаётся и покупается. Это только постсоветское пространство втихаря тырило землю у своих людей", "Ну не мелите уже чепухи, я не знаю, кто там и что там, но знаю одно, что Зеленский не пришел, чтобы сделать Украине больно.", " Закон о земле поддерживают все здравомыслящие люди. Совок против и против те, кто десятилетиями пользовался землей бесплатно.", - писали в комментариях.
Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.
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