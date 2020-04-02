Президент Украины Владимир Зеленский и "Слуги народа" заключили союз с Петром Порошенко, который может обернуться катастрофой для украинцев

Как передает Politeka, об этом в программе «Не Добрый вечер» заявил ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

Накануне депутаты Верховной Рады проголосовали за открытие рынка земли в Украине. Реформу поддержали не только "Слуги", но и "Европейская солидарность" Порошенко.

"Слуги народа создали шайку с Порошенко и продали последнее, что у нас было – рынок земли теперь открыт", – заявил Игорь Лесев. По его мнению, ситуация на руку бывшему президенту: "Праздник теперь только у Петра Алексеевича. Кто же его теперь посадит? Он у нас старший половой партнер Зеленского".

Журналист предположил, что скоро в Украину вернутся беглые партнеры Порошенко. Притом многие из них уже пробрались во власть. Так Игорь Лесев напомнил, что Сергей Марченко стал новым министром финансов Украины, а до этого работал заместителем главы Администрации президента Порошенко. При таком раскладе последний оказался в "шоколаде" и может избежать ответственности.

"Вместо зоны или побега из страны – ходит бодрячком. Там поделился, там добазарился – и все, в дамках", – отметил Игорь Лесев. "Ушлый малый, согласитесь. При Ющенко – министр иностранных дел, при Януковиче – министр экономики, потом сам помародерил, доведя страну до свинячьего визга. И вот прошел всего год, а Вова уже в позиции снизу".

Игорь Лесев напомнил слова Владимира Зеленского о том, что взамен на открытие рынка земли МВФ дасть в кредит 10 миллиардов долларов. Журналист объяснил, куда на самом деле пойдут эти деньги и почему украинцы их не почувствуют:

"Львиную часть заберет себе обратно МВФ за погашение прошлых выплат. Остальное подерибанят внешние и внутренние смотрящие за Украиной. Кредит от МВФ – это не инвестиция и не подарок. В этом кредите нет программы развития страны. С этих денег не построят новый Днепрогес или Турбоатом, с этих денег не будет построена новая дорога или больница. Этот кредит – самый банальный микрозайм, а залоговым исполнением его служит наша земля".

По словам Игоря Лесева, жителям Украины придется расплачиваться за полученные деньги. При этом их даже не спросили, нужно ли открывать рынок земли. "За долги, которые брали не мы – отдавать то, что принадлежит нам", – подчеркнул ведущий и сравнил ситуацию с групповым надругательством.

Напомним, Игорь Лесев раскрыл фатальную ошибку власти в борьбе с коронавирусом.

Как сообщала Politeka, украинцам раскрыли хитрость нового закона о рынке земли: как бесплатно получить дорогие гектары.

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