Решение Владимира Путина о продлении режима нерабочих дней взбесило россиян

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, на фоне эпидемии китайского вируса президент России во время обращения заявил, что продлил режим нерабочих дней до конца апреля.

По его словам, этот режим продлиться до 30 апреля, поскольку в России сохраняется угроза коварного вируса и пик заболеваемости еще не пройден.

Но такое решение лишь взбесило пользователей социальных сетей, ведь представителям бизнеса государство не планирует возмещать убытки. Некоторые комментаторы предложили Путину, как автору такой инициативы, выплачивать деньги из своего кармана.

"Полный кретинизм. Разоряет всех людей", "Интересно, откуда неработающий бизнес будет платить зарплаты?", "Бюджетники будут проедать бюджет, собранный с бизнеса. А бизнес - в утиль", "Путин сказал - Путин пусть и платит зарплаты", "Зачем ему нам помогать, если он нас всех ненавидит. Смертность повысится, ему только в радость", "Кто платить будет?", - возмущаются россияне в комментариях под публикацией.

Были и такие комментаторы, которые предрекли хаос в России. Россияне не сомневаются, что решение Путина спроцовирует массовые протесты, во время которых люди начнут громить супермаркеты.

"Делаем ставки, когда еб*т и народ выйдет на улицы. Я ставлю на Июнь", "К концу апреля разорившиеся бизнесмены вместе с остальным нищим населением пойдут громить Ашаны и захватывать Пятерочки. Отличный план, Путин", "Будут вешать коллекторов. И хорошо, если просто вешать, а не выжигать, например глаза паяльной лампой", "И я пойду, тем более мне пятерочка не нравится", - отметили другие пользователи.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин оконфузился с нелепым указом во время карантина. Пафосную публикацию в своем микроблоге Twitter сделал российский пропагадист Дмитрий Смирнов.

"Вирус вирусом, а армия по расписанию: Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля", - написал он в микроблоге.

Россияне гневно отреагировали на нелепый указ президента РФ и отметили с сарказмом, что сейчас "самое подходящее время, чтобы толпиться в военкоматах".

"Ну чтож, пошел вирус в армию, молодняк крепкий,переживет, а полканы и генералы вряд ли", "Даааа, самое время в военкомате толкаться", "Сыновья Ротенбергов, Сечиных, Грефов... В первых рядах надеемся", - возмущались они под публикацией.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.