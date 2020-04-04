Пока лидеры демократических стран тратят все возможные средства (в том числе и собственные) на борьбу с коронавирусом, украинские чиновники действуют в своих лучших традициях.



Об этом пишет глава киевской партийной организации Общественного движения «Рідна країна» Александр Федоренко на своей странице в Facebook, передает Знай.юа.

То, что сейчас происходит на онлайн-площадках госзакупок «под шумок» не просто впечатляет, а вызывает желание ввести наказание для чиновников в стиле средневековья.

Даже не углубляясь, то, что легко бросается в глаза, – это издержки столицы, где сегодня зафиксировано больше всего случаев заболевания коронавирусом, власти готовы потратить 250 тысяч гривен на «информационные услуги», то есть на собственный пиар, и это в то время, когда в бюджете отдельно заложены средства на СМИ.

Напомним, недавно на сайте КГГА был опубликован документ за подписью городского головы, по которым Департамент информационно-коммуникационных технологий является ответственным за организацию участия Киева в ежегодной конференции Smart City Expo 2020, который должен состояться в Барселоне 17-19 ноября.