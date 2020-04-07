Андрей Пальчевский рассказал о вопиющей ситуации, которая возникла в Украине в разгар эпидемии

Об этом украинский телеведущий сказал в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в Facebook (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз). По словам Пальчевского, в Италии уже скончалось более 100 врачей, а количество заболевших продолжает расти.

«Наша пресса подхватила какой-то оптимистический тон, что падает количество больных. Выяснилось, что падало четыре дня, а сегодня выросло за ночь в Испании. И опять большое количество смертей», - отметил он.

Пальчевский также напомнил, что в Киеве умерло два молодых человека 30 и 35 лет.

«Но самое главное – это большое количество зараженных докторов. И вот сейчас эти люди станут источником повышенной опасности. Сегодня Ляшко, который почему-то руководит всей нашей борьбой, рассказывал нам, что тестов делается достаточно. Они в 100 раз делают меньше тестов, скрывают реальную заболеваемость, таким образом, обрекая на болезнь, а может и гибель, врачей, которые станут потом разносчиками инфекции», - заявил телеведущий.

Он также задался вопросом, какой план у власти и кто им платит за подобные действия.

«И главное - как они думают отбрехаться, когда, так или иначе, произойдет смена власти», - подвел итог Пальчевский.

В Италии умерло 100 врачей... а у нас? Вчера веселились... а сегодня умерло 100 врачей... а у нас? Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 7. April 2020

Напомним, что Пальчевский резко прошелся по смотрящему Зеленского: «И эти люди запрещают нам ковыряться в носу».

Как сообщала Politeka, власть затеяла игру, Пальчевский не сдержался: "Нам брешут, у нас 10 тысяч заболевших в день".

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский предупредил украинцев о неизбежном: "Не все врачи будут бороться, многие убегут".